Brasil tem primeira morte de paciente com coronavírus

Governo de São Paulo anunciou, na manhã desta terça-feira (17/3), a primeira morte por causa do coronavírus no país. O secretário de estado da Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, divulgarão mais detalhes em uma coletiva às 13h.

A vítima é um homem, segundo apurou o Correio com uma fonte no Ministério da Saúde. De acordo com informações preliminares, o paciente tinha 62 anos.

O estado de São Paulo tem o maior número de infectados, com 152 pacientes — antes era eram 136. Depois, vem o Rio de Janeiro, que registra 31 casos.

O secretário de estado da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, David Uip, divulgarão mais detalhes sobre a morte em uma coletiva às 13h.

Covid-19 no país

Segundo o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 234 casos confirmados e 2.064 investigados como suspeitos do Covid-19, o novo coronavírus. No balanço anterior, divulgado no domingo, eram 200 os casos confirmados.

Além do Distrito Federal, 15 estados têm casos confirmados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Amazonas.