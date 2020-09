Redação

O presidente da Assembleia Eduardo Botelho (DEM) disse não acreditar nas chances do ex-governador Pedro Taques (SD), que tenta uma vaga no Senado.

“Não vejo ele com chances reais de ganhar. Ele deve ter um grande percentual de votos. Foi um dos melhores senadores que Mato Grosso já teve, ninguém discute isso. Mas não tem grupo. As chances dele são pequenas”, disse Botelho, de quem Taques era aliado no período em que governou o Estado.