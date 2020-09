Bolsonaro planeja visitar duas cidades de MT ainda neste mês

Redação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve visitar os municípios de Sinop e Sorriso no dia 18 de setembro.

Inicialmente, a visita estava agendada para agosto, mas precisou ser adiada após Bolsonaro ter sido diagnosticado com o coronavírus.

A data da visita foi informada pelo secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, no feriado de 7 de setembro, durante comemoração com ativistas de Mato Grosso em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília (DF).