Bolsonaro nomeia número 2 da Abin para o cargo de diretor-geral da PF

Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira, 04, o delegado Rolando Alexandre de Souza para a direção-geral da Polícia Federal. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Até agora, Rolando era secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Investigação (ABIN) e próximo de Alexandre Ramagem, diretor-geral do órgão, de quem é considerado “braço direito”.

Na semana passada, o presidente havia nomeado Ramagem para o cargo, prerrogativa exclusiva do presidente aliás, mas o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, indicado ao posto pelo ex-presidente Michel Temer, de quem é amigo, barrou a nomeação, a pedido do PDT, alegando desvio de finalidade, por Ramagem ser, pasmem, amigo do presidente.

Resta esperar, agora, se a suprema corte não vai meter o bedelho de novo.