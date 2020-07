Bolsonaro lamenta morte do pastor Sebastião

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido, divulgou uma nota de pesar nesta quarta-feira (08), sobre a morte do pastor evangélico e líder da igreja Assembleia de Deus, Sebastião Rodrigues de Souza. Ele faleceu nesta madrugada após ser contaminado pelo novo coronavírus (Covid-19).



“Hoje mais uma vez isto ocorreu com a partida para o Senhor do saudoso pastor Sebastião Rodrigues da Igreja Assembleia de Deus! A terra perde valoroso obreiro, mas o Senhor abraça um filho que venceu. Meus sinceros sentimentos a toda comunidade cristã e à família do querido pastor Sebastião! Oremos pelo conforto do Senhor na vida dos familiares!”, diz trecho da nota.



Recentemente o filho do pastor, Rubens Siro de Souza, também faleceu decorrente da doença.