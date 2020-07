Beneficiários ganham fôlego financeiro

“O dinheiro veio em muito boa hora”, foi o que disse Marcela de Aquino, feirante há mais de 20 anos em Cuiabá, uma das primeiras beneficiadas com o programa Renda Solidária. As duas primeiras parcelas do auxílio aos autônomos da Capital foram quitadas pela Prefeitura de Cuiabá na última segunda-feira (6), reforçando o compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro no cuidado e respeito com a população neste momento de enfrentamento ao novo Coronavírus.

“Nossa maior dificuldade nessa pandemia é não pode trabalhar. Na minha família, por exemplo, todo o sustento vem da feira. O auxílio chegou e já pagamos as contas que estavam atrasadas, veio em boa hora”, contou Marcela.

Na casa da Rose Ferreira Lima e do seu Josenilton Ferreira Lima, o auxílio chegou no momento certo. Ele, condutor escolar, está impossibilitado de trabalhar desde o início da pandemia com a suspensão das aulas. Com o dinheiro na conta, o casal enfim pode ir ao supermercado e também pagar a conta de energia da casa.

É um programa que beneficia milhares de pessoas e não cria nenhuma nova despesa para os cofres da Prefeitura

“Nós somos muito gratos, eu conversava em casa sobre o auxílio, veio em boa hora. Assisti ao vídeo do prefeito, sei que preciso trabalhar, mas nesse momento não dá, o momento não é agora, o prefeito está certinho, o momento é de espera, os hospitais estão lotados. E agora com o auxílio o momento é de muita gratidão”, comentou Rose Ferreira Lima.

As parcelas quitadas até o momento são referentes aos meses de maio e junho, totalizando R$ 1 mil para cada trabalhador e um investimento total da Prefeitura de Cuiabá no valor de R$ 958 mil. Conforme a programação do Município, a última cota deve ser paga no início de agosto.

“Se eu pudesse eu dava um abraço no prefeito e na primeira-dama, que também faz um trabalho admirável. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Estar em uma liderança não é fácil e a gente percebe o trabalho que eles tem feito. Sou muito grata a eles e a Associação de Permissionários do Transporte Escolar”, completou.

Segundo o Comitê Gestor, dos 958 beneficiados, 839 foram inscritos pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e outros 119 pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

“É um programa que beneficia milhares de pessoas e não cria nenhuma nova despesa para os cofres da Prefeitura. Além disso, cada etapa do desse processo é acompanhada de perto e fiscalizada pelo comitê gestor, que conta com representantes de órgãos municipais e da Câmara Municipal de Cuiabá”, pontua o prefeito de Cuiabá.

Para receber o auxílio, os beneficiários devem comprovar o exercício da atividade mediante inscrição nos cadastros municipais, ser maior de 18 anos de idade, residir há pelo menos três anos na Capital, e apresentar toda documentação pessoal. Além disso, é necessário que todos possuam conta corrente, já que o pagamento será efetuado via transferência bancária.

O PROGRAMA

Por meio do Renda Solidária, 1.687 trabalhadores autônomos, inscritos na Prefeitura de Cuiabá, receberão o valor de R$ 500, pelo período de três meses. O benefício abrange as categorias dos feirantes, ambulantes, transporte escolar, carroceiros e catadores de recicláveis e é destinado, exclusivamente, para situações de primeira necessidade.

O valor total do investimento feito pelo Município é de R$ 2.530.500. O remanejamento do recurso será feito da seguinte forma: R$ 660 mil da suspensão das verbas indenizatórias (VI) do prefeito, vice-prefeito e secretários; R$ 870,5 mil transferidos dos serviços administrativos da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária; e R$ 1 milhão de encargos de tarifas bancárias.