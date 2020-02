Barbudo diz ser contra “aprisionar recursos” e critica orçamento impositivo

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) afirmou que irá votar pela manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à inclusão do orçamento impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A análise do veto deverá ocorrer no início da próxima semana e, se mantido, assegurará ao Executivo a definição da destinação de mais de R$ 30 bilhões para este ano.

Em conversa com a imprensa, o parlamentar disse ser contra o que ele classificou como "aprisionamento de recursos".



“Vou votar, como sempre fiz, em 100% dos meus votos, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, pela manutenção do veto. Não podemos permitir que haja o aprisionamento destes recursos”.



Para o pesselista, a preocupação demasiada com as emendas acaba tirando d principal função de deputados e senadores, que, segundo ele, é legislar e fiscalizar as ações do governo.

“Estes recursos que querem tirar do Executivo são usados nas políticas públicas, na Saúde, na Educação, na infraestrutura. Eles não podem ser aprisionados pelos parlamentares”.

Manifestação

Barbudo também anunciou sua participação nas manifestações do próximo dia 15 de março, protestos estes organizados por grupos de apoiadores do governo, que ocorrerão em centenas de cidades do país.

“O poder é do povo, pelo povo e para o povo. A manifestação do dia 15 está correta, o povo está cansado da banda podre da política. Eu estarei nas ruas, junto com o povo, apoiando a democracia no Brasil”, disse.



Veto

Em dezembro do ano passado, Bolsonaro sancionou a Lei 13.957/2019, com mudanças na LDO. Ele, no entanto, barrou o trecho da proposta que dava prazo de 90 dias para o Poder Executivo executar as emendas apresentadas pelos parlamentares.

Com o veto, o Executivo manteve a prerrogativa de decidir o destino de R$ 30 bilhões em 2020.