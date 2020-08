Bancada do MS dá banho na de MT em premiação nacional

REDAÇÃO

Entregue virtualmente na noite desta quinta-feira (20), o prêmio Congresso em Foco, que anualmente escolhe os melhores senadores e deputados federais do País, mostrou o desprestígio e - por que não dizer a irrelevância - da bancada mato-grossense.

Nenhum dos congressistas do Estado conseguiu se colocar entre os principais nomes da já tradicional eleição, que escolhe os melhores nas categorias público, júri especializado e jornalistas.

Para se ter uma ideia, Mato Grosso do Sul, com uma bancada do mesmo tamanho, teve três congressistas premiados: as senadoras Simome Tabet (MDB) e Soraia Thronicke (PSL) e o deputado Fábio Trad (PSD), este considerado pelo júri especializado o melhor deputado federal do Brasil.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm ao todo oito deputados e três senadores.