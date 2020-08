Atual reitor encabeça lista tríplice; Bolsonaro fará nomeação

REDAÇÃO

O Colégio Eleitoral Especial da UFMT definiu as duas listas tríplices destinadas à nomeação do reitor e vice da instituição. Os nomes serão encaminhados ao presidente Jair Bolsonaro, que tem até 13 de outubro para fazer a nomeação.

Na consulta prévia à comunidade acadêmica – em que votaram docentes, técnicos e estudantes foram as urnas, de forma digital - saiu vencedora a chapada encabeçada pelos professores Evandro Aparecido Soares Silva, atual reitor, e Rosaline Rocha Lunardi.

Na votação desta semana, Evandro teve 75 votos para reitor e Rasaline 71 para vice. Assim eles encabeçarão a lista tríplice.

O Colégio Eleitoral Especial é composto por integrantes do Conselho Diretor, do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O mandato do próximo reitor vai até 2024.

Veja a classificação:

Reitor:

Evandro Aparecido Soares (75 votos)

Daniele Artuzi Pes Backes (12)

Alexandre Paulo Machado (3)

Vice-reitor:

Rosaline Rocha Lunardi (71 votos)

Sandra Negri (16 votos)

Elifas Gonçalves Junior (3 votos)