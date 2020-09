Assembleia quer instituir data em memória a mortos pela Covid-19

Redação

O deputado estadual Luis Amilton Gimenez (PV) quer inserir no calendário oficial de eventos de Mato Grosso o “Dia Estadual em Memória dos Cidadãos que Faleceram em Decorrência da Covid-19”. A data escolhida seria o dia 3 de abril, quando foi registrada a primeira morte pela doença no Estado, em Lucas do Rio Verde.

O projeto de lei ainda prevê que a data também sirva para homenagear os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente à pandemia.

Conforme dados do Governo do Estado, até domingo (20), Mato Grosso já tinha registrado 113.186 casos da Covid-19, dos quais 3.279 evoluíram para óbitos.