Assembleia assina contrato de R$ 278,9 mil para reforma de equipamento

Divulgação

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa assinou, na semana passada, um contrato com a empresa Tavares Engenharia e Construção Eireli (EPP) para a reforma do sistema de para-raio do edifício da Casa de Leis. O contrato, com valor de R$ 278,9 mil, terá vigência de fevereiro deste ano até 19 de fevereiro de 2021.