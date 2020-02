ARTICULAÇÕES

Divulgação

Para surpresa de ninguém, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) admite subir no palanque de Júlio Campos (DEM), caso o ex-governador seja confirmado candidato à vaga de Selma Arruda (Podemos) na eleição suplementar ao Senado, em abril. A ala do DEM que segue as ordens dos Campos, há tempos, manifesta simpatia pela gestão de EP no Alencastro.

A reciprocidade, obviamente, não surpreende. Falta a “bênção” do dono do MDB, o interminável deputado Carlos Bezerra.

Na ânsia de atrair apoios importantes ao seu projeto visando à vaga de Selma Arruda, o ex-governador Júlio Campos citou, entre as opções para suplentes, Terezinha Maggi. Não revelou se já manteve contatos com a ex-primeira-dama de Mato Grosso.