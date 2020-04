ARTICULAÇÃO

Divulgação

Atual secretário de Educação de Cuiabá, o advogado Alex Vieira Passos (PTB) trocou o domicílio eleitoral de Chapada dos Guimarães por Cuiabá. Atual vice-presidente estadual do PTB e filiado a legenda há 22 anos, é um dos cotados para ser o candidato a vice na eventual chapa em que o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) deve tentar a reeleição.

Apesar das dificuldades de se lidar com uma rede de 10 mil servidores e 55 mil alunos, Alex tem tido um bom desempenho na missão no Executivo. Ele deve disputar uma prévia interna no partido para indicação do vice de EP com os vereadores Adevair Cabral e Misael Galvão, que chegaram recentemente.