Arrecadação de Cuiabá cai R$ 39 milhões na comparação com 2019

REDAÇÃO

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira (24) pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que 19 capitais brasileiras tiveram queda na arrecadação no primeiro semestre de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado.

O baque, segundo o jornal, se deve à crise provocada pelo coronavírus.

Cuiabá foi a quarta capital com maior queda na arrecadação, com 8% de redução. Em 2019, a Capital arrecadou R$ 386 milhões, contra R$ 347 milhões em 2020, o que dá uma diferença de R$ 39 milhões em receitas próprias.