A Prefeitura de Cuiabá vai gastar o total de R$ 1.699.998,89 na aquisição e instalação de vidros float temperado e laminado para visores de aquário, para atender a obra de requalificação e reforma do Aquário Municipal da Capital, no Bairro do Porto.



A empresa Bazzoni Comércio de Vidros Eireli sagrou-se vencedora do pregão eletrônico 069/2019 para realização do serviço. A homologação foi assinada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juarez Silveira Samaniego.