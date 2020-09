Após vistoria, ministro do Meio Ambiente diz que incêndios diminuíram

Redação

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, realizou, na quinta-feira (24), um novo sobrevoo pelo Pantanal de Mato Grosso para vistoriar as áreas atingidas pelas queimadas sem controle na região. Ele já havia feito essa mesma visita em agosto deste ano, quando foi acompanhado pelo governador Mauro Mendes (DEM).

Salles desembarcou em Poconé (a 100 km de Cuiabá), onde dados da Prefeitura local apontam que mais de 50% do parque estadual de 108 mil hectares foram atingidos pelas chamas. Após a visita, declarou ter constatado uma "grande redução" na quantidade de fogo na região e afirmou que poderá reforçar a ajuda despendida pelo Governo Federal ao Estado.

"Hoje, o que nós vimos foi uma redução muito grande na quantidade de fogo, relatada pelos bombeiros, mas ainda assim, há muito trabalho a ser feito. Se for necessário reforçar, reforçaremos", disse.

Em tempo: Salles tem sido alvo de duras críticas pela falta de ações por parte do seu ministério para combate aos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. Nesta semana, entidades e ambientalistas cobraram do Supremo Tribunal Federal (STF), via ofício, punições a Salles e às demais autoridades responsáveis por preservar as florestas brasileiras.