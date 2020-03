Após trânsito e julgado, ex-secretário e assessora são intimados para cumprir pena

Divulgação

Condenados em dezembro de 2017, e após o trânsito em julgado, o ex-secretário Pedro Nadaf e sua assessora karla Cecília de Oliveira Cintra deverão se apresentar em Juízo no prazo de cinco dias para o inicio do cumprimento de suas penas em decorrência de ação penal oriunda da primeira fase da operação Sodoma, em 2015.

A decisão é da juíza Ana Cristina Silva Mendes, da Sétima Vara Criminal, e foi assinada no dia 26 de fevereiro.

Pelos crimes de concussão, extorsão e lavagem de dinheiro, Nadaf, que era secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia, foi condenado a 7 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão e Karla a 3 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

As penas se referem à concussão, extorsão e lavagem de dinheiro na concessão e fruição dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic) entre 2011 e 2015 no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

ARQUIVO A assessora de Nadaf, karla Cecília de Oliveira Cintra

Além deles, à época também foram condenados o ex-governador Silval Barbosa (13 anos e 7 meses), o ex-secretário de Fazenda Marcel Souza de Cursi (12 anos e 1 mês), o ex-chefe de gabinete Sílvio Cezar Corrêa Araújo (5 anos e 2 meses) e o procurador aposentado do Estado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima (15 anos e 6 meses).

Todos eles entraram com recurso contra as sentenças, dos quais Silval, Sílvio e Chico Lima em instância superior. Além disso, com exceção de Chico Lima e Marcel, os demais assinaram delação premiada.

Após verificar que todos os recursos interpostos já foram objeto de “análise de admissibilidade”, a juíza Ana Cristina da Silva Mendes determinou a intimação dos “acusados Pedro Jamil Nadaf e Karla Cecília de Oliveira Cintra para se apresentarem neste Juízo para o início do cumprimento de suas reprimendas, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecendo endereço para intimação e comprovante de ocupação lícita, sob as penas da Lei.

Com a juntada dos documentos, expeçam-se as Guias de Execução Definitiva dos acusados Pedro Jamil Nadaf e Karla Cecília de Oliveira Cintra”, escreveu a magistrada.

Apesar da determinação para início de cumprimento da pena, Nadaf e Karla não serão presos. O acordo de colaboração de ambos, além de reduzir a pena final, prevê que eles não cumprirão as penas pelos crimes que assumiram.

Operação Sodoma 1

A primeira fase da Operação Sodoma foi desencadeada em setembro de 2015. Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso foi montado um esquema comandado por Silval Barbosa que desviou recursos dos cofres públicos para bancar despesas de campanha política visando à reeleição.

Os recursos eram obtidos mediante propina paga por empresas que se beneficiavam da concessão ilegal de benefícios fiscais por meio do Prodeic.