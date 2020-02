Após requerimento

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) reagiu com ironia a um suposto “pânico” que estaria ocorrendo entre os servidores do Município em razão de ele não ter divulgado o calendário de pagamento do funcionalismo público para 2020.

Nesta semana, o vereador de oposição Dilemário Alencar (PROS) chegou a protocolar um requerimento ao prefeito cobrando explicações a respeito do assunto. Segundo o parlamentar, muitos servidores do Município teriam lhe procurado alegando preocupação com o fato.

“Quando me falaram dessa matéria, até pedi para olharem se está tendo alguma convulsão na Praça Alencastro, se os servidores estão fazendo motim. [Vereadores] não têm o que falar e estão tentando buscar algo para desqualificar a gestão”, ironizou Emanuel.

“Mudança na data de pagamento, só se for pra antecipar. Divulguei o calendário na campanha, divulguei durante mandato e é sempre essa data, último dia útil do mês trabalhado. Servidor pode fazer compromisso que o dinheiro estará na conta”, acrescentou.