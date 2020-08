Após pedido de vista, TSE retoma julgamento de cassação de Lucimar

REDAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou para esta terça-feira (25) a retomada do julgamento que pode cassar os diplomas da prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM) e do vice, José Hazama (PRTB). Eles são acusados de gastos com publicidade institucional superiores ao limite permitido por lei no primeiro semestre do ano da eleição.

O relator do caso é o ministro Luiz Edson Fachin que pediu a cassação do mandato. Alexandre de Moraes e Tarciso Vieira divergiram. A retomada do julgamento ocorre após o pedido de vista do ministro Og Fernandes.