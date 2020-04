Após grampo na Presidência, AL terá varredura em gabinetes

Investigação

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo policial civil que atua no Legislativo, Heleno Xavier de Oliveira, na noite de sexta-feira (17).

O caso foi encaminhado para a investigação da Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia (Gecat), da Polícia Judiciária Civil. Os equipamentos já foram submetidos a perícia da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

“Há uma investigação em curso sobre o material encontrado na presidência e que a perícia da Politec já esteve no local e estamos aguardando o laudo oficial. Mas tem grande chance de não ser escutas o que foi encontrado, Pois a fiação é antiga”, explicou o coordenador militar.

Boletim de ocorrência

No boletim de ocorrência, o policia Heleno relatou que encontrou materiais de escutas clandestinas e câmeras espiãs dentro do gabinete da presidência.

“Notou uma diferença no teto da presidência, diante disso, o comunicante subiu em uma escada e notou algo estranho como vários fios diferentes, levando a entender que seria algo semelhante a escutas clandestinas. Comprovou que, de fato, havia escutas ilegais e pontos de câmeras espiã, dentro do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Estado”, consta no boletim de ocorrências.

No documento ainda é narrado que os vários pontos de escutas ilegais, “haviam dois cabos grossos, sendo um de cor azul de telefone e outro cabo branco por onde mandava o som das escutas”.

Ele ainda contou que foi seguindo os fios que encontrou e chegou a vários pontos também na sala do Colégio de Líderes, que fica próxima ao gabinete da presidência.

“Que foi notado ainda que na mesa onde se reúnem, tinha sinais de que haviam pregados vários pontos anteriormente. Informa ainda que requer pericias no material ora encontrado e diante dos fatos pede providências”, diz trecho do BO.