Após desistência, Faiad brinca e convida DEM a indicar vice de Emanuel

O presidente municipal do MDB, Francisco Faiad, reagiu com ironia ao saber da desistência de Fabio Garcia (DEM) na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. Ele ofereceu o cargo de vice-prefeito ao DEM na chapa de reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro.

A declaração ocorreu durante a convenção do MDB, na tarde desta terça-feira (15), momento em que se espalhou na imprensa a notícia de desistência de Garcia.

“Eu espero que com o recuo, possamos ter o DEM na nossa coligação. O DEM está convocado para somar conosco. O MDB esteve com o Mauro em 2018, podemos estar juntos agora. Até ter um vice do DEM. Faríamos uma chapa MDB-DEM, que agradaria muito mais a população de Cuiabá, porque teríamos a junção do Governo do Estado e da Prefeitura. É a chapa dos meus sonhos”, disse.

Em tempo: após a desistência de Garcia, o DEM anunciou que apoiará o ex-prefeito Roberto França. O vereador Marcelo Bussiki (DEM) deve ser o vice.