Após decisão na Justiça, vice diz que trabalhará contra reeleição de Emanuel

Após conseguir uma decisão favorável na Justiça, que lhe devolveu a estrutura de pessoal de seu gabinete, o vice-prefeito Niuan Ribeiro (Podemos) afirmou que trabalhará contra a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) na eleição deste ano.

Emanuel havia extinguido todos os cargos do gabinete de Niuan e afirmou que a decisão se deu por conta de uma reforma administrativa. Segundo Niuan, a decisão do prefeito foi uma retaliação por conta de sua ruptura com a atual administração.

“Nossa bandeira é contra a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro e vamos trabalhar muito forte nisso, porque a gente entende que Cuiabá merece mais. Cuiabá merece pessoas que tenham compromisso com a transparência, legalidade, moralidade e não fique utilizando a miséria alheia como forma de se perpetuar no poder”, disse.