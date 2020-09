Apoio de Dilmar a Leitão ainda causa mal estar no partido

Redação

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa (ALMT), Dilmar Dal Bosco, declarou seu apoio ao pré-candidato ao Senado Federal, Nilson Leitão (DEM). A eleição suplementar está marcada para acontecer em novembro deste ano. O fato causa estranheza, uma vez que era esperado que o parlamentar apoiasse um nome que tivesse a chancela do governador Mauro Mendes (DEM), cujo grupo se divide entre os nomes do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) e o senador Carlos Fávaro (PSD)