APAE promove almoço solidário no próximo domingo (23)

Redação

Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae-Cuiabá) promove no próximo domingo (26) um almoço solidário na modalidade drive-thru – onde o cliente compra o produto sem sair de seus carros, com objetivo de dar continuidade nas ações e projetos desenvolvidos com as 130 pessoas com deficiência intelectual e múltipla atendidas pela Casa.

O cardápio será maria isabel com farofa de banana e feijão empamonado. Cada bilhete custa R$ 20. O local de retirada será na própria sede da instituição, localizada na Rua Major Gama, nº 600, bairro Centro Sul, em Cuiabá.

As vendas serão realizadas via depósito antecipado na conta da APAE. Em seguida, o cliente envia o comprovante no e-mail institucional cuiaba@apaemt.org.br com nome e telefone. No ato da entrega suas informações estarão disponíveis com os voluntários.

Para saber mais, basta entrar em contato através do telefone: (65) 3322-8853.

Doações

CNPJ: 03.488.590/0001-31

Agência: 0046-9

Conta: 34603-9

Banco do Brasil