Antero: “Bolsonaro tem seguidores fanatizados e apoio dele pesa”

REDAÇÃO

O jornalista e marketeiro Antero Paes de Barros acredita que o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode ter um peso grande na disputa suplementar ao Senado, que acontece em novembro.

Antes de o pleito ser adiado, Bolsonaro chegou a participar do lançamento da candidatura da tenente-coronel Rúbia Fernanda (Patriota) e, acredita-se que esse apoio deva ser mantido. Ainda assim, há outros postulantes ao cargo que tentam colar suas imagens à do presidente.

“Divirjo de muita coisa do Governo Bolsonaro, mas acho que ele é um bom apoio. Ele tem uns seguidores meio fanatizados. Então, pra onde ele apontar, a pessoa segue”, disse Antero, em entrevista ao MidiaNews.

“Por exemplo, só estou colocando a tenente Rúbia com chances porque ela é o slogan da Selma Arruda nessa eleição. Qual foi a grande mensagem de Selma para ganhar eleição? Que ela era senadora do Bolsonaro. E a tenente-coronel Rúbia foi escolhida pelo Bolsonaro. Sem apoio do Bolsonaro, não colocaria ela pra disputar com essas figuras [Nilson Leitão, Otaviano Pivetta, José Medeiros]”, emendou.