AL promove missa santa in drive neste domingo

A Assembleia legislativa (ALMT) promove no próximo domingo (19) uma missa in drive – onde as pessoas ficam dentro de seus carros, a partir das 17h. A celebração será realizada pelo padre Edenilson e a entrada será dois quilos de alimentos por veículo. O ministério de música será composto por Wellington Bach, Diego Amorim e Rafael Rosa. O local escolhido é o estacionamento do Legislativo Estadual.