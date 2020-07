AL promove missa drive-in no próximo domingo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) promove no próximo domingo (12), às 10h, uma missa no modelo drive-in – onde as pessoas ficam dentro de seus carros, no estacionamento do Teatro Zulmira Canavarros. O evento religioso será ministrado pelo padre Ivan Rodrigues da Paixão. A entrada custará 2 kg de alimentos não perecíveis, por carro. A ocasião servirá como porta de entrada para realização de outras manifestações religiosas no espaço. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas atendidas pela Casa de Leis.