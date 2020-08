Redação

O advogado Rodrigo Pouso, que atua na defesa da família do empresário Marcelo Cestari no inquérito sobre a morte da adolescente Isabele Ramos, quer se candidatar a vereador em Cuiabá.

A pré-candidatura foi anunciada em sua página no Instagram, na manhã desta sexta-feira (21). “Sempre vivi de desafios, e essa nova fase não vai ser diferente”, escreveu.

Isabele morreu com um tiro no rosto no dia 12 de julho, no condomínio Alphaville, na casa do empresário, pai da adolescente que fez o disparo.