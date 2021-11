divulgação

Agora com este pedido do EX - candidato a prefeito pedindo que abra a caixa preta da saúde, porque já não coloca tudo no ABILIO e abre também a caixa preta dos contratos com as empresas de TI, que vai encontra muita coisa cabeluda como por exemplo alguns contratinhos de uma empresinha de Roraima em nome de um laranja de Fortaleza de mais de 5 milhões.