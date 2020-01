3 secretários de MM são opção

A ala do Democratas mais próxima ao governador Mauro Mendes tenta mostrar que também ‘apita’ nos destinos do partido. Ultimamente, o noticiário relativo ao DEM tem ficado restrito às reuniões dos irmãos Júlio e Jayme Campos com o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

Mas ontem, o presidente do diretório da sigla em Cuiabá, Alberto Machado, procurou mostrar que o DEM trabalha com a primeira opção de lançar candidatura própria à prefeitura da Capital e já menciona três secretários de Mendes como prováveis candidatos. São eles: Mauro Carvalho (Casa Civil), Gilberto Figueiredo (Saúde) e Marcelo Padeiro (Casa Civil).