Resumo novela 23/04

Resumo novela “Fina Estampa” 23/04: no capítulo 028(*) da novela, quinta-feira, 23 de abril, Tereza Cristina diz a Renê que passou o Le Velmont para o seu nome. Teodora decide conversar com Griselda. Quinzé se desentende com Wallace, que acaba desmaiando. Esther discute com Paulo e desconfia de Marcela. Esther afirma a Paulo que irá se separar dele. Griselda confessa a Celeste que gostaria de morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina.

Rafael dá uma aliança de noivado para Amália. Esther marca sua fertilização. Paulo se embriaga, e Renê cuida do cunhado. Antenor chega à casa de Griselda e pede para participar da comemoração do noivado de Amália.

(*) edição da Rede Globo, Novela “Fina Estampa”, sujeito a alteração de data e conteúdo.

Sinopse “Fina Estampa”: A viúva Griselda, conhecida como Pereirão, trabalha como faz-tudo para sustentar seus três filhos. Já Tereza Cristina é uma socialite que acredita ter a vida perfeita. Seus destinos se cruzam por acaso e tudo muda quando Griselda ganha 30 milhões.