Resumo e capítulos da novela

quarta-feira, 09 de setembro

Edu tenta encontrar Helena e deixa recado em todos os seus telefones. Ciça visita Alma, levando um presente de Miguel. Alex dá um anel de presente para Cíntia, que não aceita. Miguel e Helena trocam gentilezas. Fred e Capitu se reencontram e relembram os tempos de infância. Ema se lastima pelos dois não terem se casado. Helena se encanta com o bom gosto do escritório de Miguel. Yvete especula o estado civil do livreiro. Alma faz gosto num relacionamento entre Edu e Ciça e insiste para que ela e Miguel venham ao reveillon em sua casa. Pedro gosta quando Alex avisa que Cíntia não vai poder substituí-lo. Helena está decidida a não falar mais com Edu. Íris e Ingrid se emocionam quando Aléssio fala de sua morte, que está próxima. Edu chega na casa de Helena com uma garrafa de champanhe na mão.

RESUMO LAÇOS DE FAMÍLIA – capítulo 004, quinta-feira, 10 de setembro

Edu propõe um brinde de Natal. Alma estranha a ausência do sobrinho. Pedro se preocupa com os cavalos. Helena se defende o tempo todo, temendo cair no charme de Edu. Alma se irrita ao confirmar que o sobrinho está com Helena. Ofélia, Ema e Paschoal ouvem ópera, para irritação de Simone e Capitu. Um telefonema de Camila interrompe por minutos um clima forte entre Edu e Helena. Mas tudo continua e um beijo entre eles acontece. Miguel recebe amigos em sua casa para comemorar o Natal. Ciça faz planos de conquistar Edu. Alma destila ironia quando o sobrinho chega. Yvete está cheia de queixas a respeito do desempenho sexual de Viriato. Helena se emociona com o telefonema de Fred e da neta Nanda. Íris brinda com o retrato do primo Pedro. Alex, completamente bêbado, faz escândalo na janela de Cíntia. Alma entra em seu quarto e encontra Edu esperando.

RESUMO LAÇOS DE FAMÍLIA – capítulo 005, sexta-feira, 11 de setembro

Edu se enfurece quando Alma insiste que ele deve se afastar de Helena, uma mulher, segundo ela, usada. Alex dorme na casa de Cíntia. Pedro prepara uma bandeja com café da manhã para Sílvia. Íris interrompe o clima telefonando da fazenda para saber se o primo vai mesmo na próxima semana. Cíntia vai até o haras no lugar de Alex e conhece Alma. Danilo fica babando pela veterinária. Helena não topa sair com Edu. Íris provoca a mãe, insinuando que ela também gosta de Pedro, e recebe uma bofetada. Edu persegue o carro de Helena pelas ruas do Rio e ela entra no jogo. Tudo acaba em um beijo. Pedro estranha que a patroa tenha permitido que a veterinária montasse no seu cavalo de estimação. Alma chega na clínica de Helena.