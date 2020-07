Resumo de 'Fina Estampa': capítulos de 03 a 08 de agosto

07 AGO Sexta-feira

O comparsa de Ferdinand é impedido de invadir o quarto de Antenor. Beatriz avisa a Esther que ficará com Vitória. Griselda flagra o comparsa de Ferdinand no hospital. Joana mostra a foto da loura misteriosa para Tereza Cristina. Vanessa deixa Paulo sozinho no Brasileiríssimo, e pede ajuda a Patrícia para conseguir seu emprego de volta com Renê. Danielle liga para Esther. Celina leva Beatriz para falar com Beto Junior e Gouveia. Jackeline se oferece para trabalhar no Tupinambar. Guaracy constata que Esther foi embora com Vitória.