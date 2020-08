Regina Duarte deseja voltar a trabalhar na Globo

IG

A atriz Regina Duarte, de 73 anos, quer voltar a trabalhar na Globo e estaria arrependida de ter deixado a carreira artística de lado para assumir o posto de secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, a artista tem falado com atores próximos e autores globais sobre a vontade de voltar a fazer novelas.

A artista já teria até conversado com uma autora de novela e dito que aceitaria um convite para retornar à telinha. Regina Duarte precisou rescindir o vínculo de anos com a Globo em fevereiro para assumir o cargo público em março. O aviso da demissão foi dado, inclusive, por William Bonner no “Jornal Nacional”.

O problema é que após vários ataques e polêmicas, como a comentada entrevista da então ministra à CNN Brasil, Regina Duarte acabou deixando a Secretaria Especial de Cultura em cerca de dois meses. Ao anunciar a saída, ela ironizou as notícias de que estava sendo pressionada a deixar o cargo pelo atual presidente.

Vale ressaltar que Regina Duarte não chegou a dizer diretamente que se arrependeu de deixar a Globo. O que se sabe é que a atriz saiu de forma amistosa, o que pode garantir que ela realmente volte para o canal no futuro, mas será que o público ainda a considera a “namoradinha do Brasil”?