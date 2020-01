O que já foi revelado sobre a próxima novela das sete

Divulgação

A execução de um juiz vai mudar o rumo de vida de três mulheres, que são as protagonistas de Salve-se Quem Puder, a próxima novela das sete. A sucessora de Bom Sucesso teve os primeiros detalhes revelados nos últimos dias e, com isso, o público começa a criar expectativa em torno da trama escrita por Daniel Ortiz (Haja Coração) e com direção artística de Fred Mayrink.

O folhetim será estrelado por Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada (gaúcha que foi destaque em Espelho da Vida). Além delas, estão no elenco nomes como Flavia Alessandra, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso, João Baldasserini, Grace Gianoukas, Bruno Ferrari, Felipe Simas, Murilo Rosa e Otávio Augusto.

Veja abaixo as principais informações já confirmadas pela Globo sobre a novela

História

Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) são três mulheres bem diferentes que terão seus destinos entrelaçados após presenciarem a morte de um juiz. Tudo isso acontece no meio de Cancún, praia em que elas enfrentam um furacão natural.

Por serem as únicas testemunhas do crime, elas terão que viver sob custódia de um programa de proteção da polícia. A partir disso, tudo vai mudar: elas trocam de nome, aparência e até estilo de vida, sendo obrigadas a morar na fictícia Judas do Norte, no interior de São Paulo, depois que são dadas como mortas.

As protagonistas de "Salve-se Quem Puder" Reprodução / Instagram

Reviravoltas

Alexia se torna Josimara, Luna assume o nome de Fiona e Kyra é Cleyde. Após serem acolhidas por uma família protetora, serão obrigadas a perder o contato com conhecidos através de celulares e redes sociais.

Inconformado com a sensação de perda da liberdade, o trio vai fugir para São Paulo e decide perseguir seus sonhos.

O retorno de Vitória Strada

Destaque em Espelho da Vida, quando viveu a atriz Cris Valência, Vitória Strada volta a protagonizar um folhetim da Globo. Em Salve-se Quem Puder, Vitória será Kyra, uma decoradora que sonha em casar. Prestes a subir no altar com o empresário Rafael (Bruno Ferrari), em Cancún, a vida dela sofre uma reviravolta ao presenciar um crime contra um juiz.

Vitória Strada como Kyra João Miguel Junior / Globo

Filha de Agnes (Carolina Kasting) e irmã mais velha de Bia (Valentina Bulc) e Junior (Igor Cosso), Kyra terá que trocar de identidade ao ingressar no Programa de Proteção à Testemunha.

Efeitos especiais

A produção dos efeitos da novela começou há quase um ano com 60 profissionais, já que o folhetim terá um furacão. A execução das cenas contou também com efeitos especiais conhecidos como “efeitos físicos”, que imitam ventania, chuva, explosão e inundação das ruas da cidade.

Cancún no Rio?

Toda a equipe de efeitos visuais escaneou a área de 154 hectares em Cancún para poder reproduzir a cidade em 3D no Rio de Janeiro. Os profissionais registraram mais de 10 mil imagens durante quatro dias.

Furacão

As filmagens do furacão atravessando a cidade levaram cinco dias, segundo a Globo. Piscinas com ondas artificiais e até outros sets com restaurante, posto de gasolina e ruas foram produzidos e modificados com a passagem do fenômeno natural.

Estreia