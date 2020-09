Loira entrega Ferdinand à polícia

Gshow

Em Fina Estampa, Delegado Paredes está reunindo provas contra Tereza Cristina (Christiane Torloni) e Ferdinand (Carlos Machado). No capítulo desta quinta-feira, 3/9, sua equipe localiza a loira misteriosa que dopou Quinzé (Malvino Salvador).

Ao saber que a jovem está na delegacia para prestar esclarecimentos, Griselda (Lilia Cabral) corre para o local e pressiona a garota para revelar quem está por trás do atentado contra seu filho.

Esperta, a golpista tenta se esquivar das perguntas, mas muda de ideia quando o delegado avisa que irá prendê-la caso siga se negando a revelar tudo o que sabe. Com medo, a loira revela que foi contratada por Ferdinand para seduzir e dar uma bebida batizada a Quinzé.

“Ouvi falar que ele fugiu, mas não sei onde ele está”, afirma .

A jovem entrega ainda o número secreto do celular do bandido e deixa o depoimento certa de que será testemunha do caso, se o cúmplice de Tereza Cristina for denunciado. Antes de ir embora, a jovem pede desculpas a Quinzé e garante que não fazia ideia que o segurança queria matá-lo.

Não perca os capítulos de Fina Estampa.