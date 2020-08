Lili entra em pânico ao ver Sofia

Gshow

Lili (Vivianne Pasmanter) e Rafael (Daniel Rocha) curtem um passeio pelo Bairro de Fátima, com muitos beijos, carinhos e sorrisos. O que o casal não espera é estar sendo observado por... Sofia (Priscila Steinman)!!! Tudo acontece no capítulo da edição especial de Totalmente Demais desta sexta, dia 14.

O casal para em frente a um sebo para ver as novidades, e o fotógrafo aproveita para fazer alguns cliques da namorada. Só que, por trás do ombro de Rafael, a herdeira da Bastille entra em pânico quando acredita ter visto a filha, dada como morta em um acidente, do outro lado da rua.

Rafael fica confuso com o que ouve, mas Lili tem razão: é Sofia! Ela está viva e promete causar nos próximos capítulos.