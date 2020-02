Estela volta a “atacar”

João Cotta/Globo

Nos próximos capítulos de Amor de Mãe, Álvaro (Irandhir Santos) terá uma surpresa que o deixará assombrado. Estela (Letícia Lima) – sua ex-amante e que deveria ter sido morta por Belizário (Tuca Andrada) – vai reaparecer para mostrar que está bem viva e para atormentá-lo, justamente num momento em que ele estará buscando recuperar sua credibilidade.

Ex-amante de Álvaro, Estela deveria ter sido morta por Belizário, que recebeu ordens expressas do chefe para isso. No entanto, a piloto suplicou desesperadamente por sua vida e conseguiu comover o policial corrupto, que também recebeu dela muito dinheiro por sua vida. Com isso, ela fugiu para bem longe, deixando o então presidente da PWA em paz.

O reencontro

No entanto, Estela retorna do “mundo dos mortos” e procura Álvaro, que fica aterrorizado ao vê-la viva. Afinal, tem se dedicado a reabilitar sua imagem pública desde que perdeu a presidência da PWA e o que menos precisa agora é ser acusado de ordenar um homicídio.

A piloto, porém, afirma que vai se afastar dele e não será uma ameaça. Afinal, deseja apenas viver a própria vida em paz.

Assim, Estela inventa uma justificativa sobre seu sumiço para Miriam (Ana Flavia Cavalcanti), inspetora da Polícia e encarregada da investigação sobre seu desaparecimento.

Cada vez mais distante de Verena (Maria), Álvaro se reaproxima da piloto com o objetivo de retomar o romance, mas ela o despreza e se nega a ter qualquer coisa com ele.

A esposa do sujeito, aliás, fica atônita ao rever a rival, o que a levará a tirar satisfações com o executivo.

As cenas estão previstas para serem exibidas a partir de quinta-feira, dia 05/03/2020.