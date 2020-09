Eliza se vinga de Carolina

Gshow

Para manter o seu emprego na revista TD+, Carolina (Juliana Paes) se viu obrigada a procurar Eliza (Marina Ruy Barbosa) e pedir desculpas pela armação com a modelo no Uruguai. O que a jornalista não imagina é que terá uma surpresa desagradável no capítulo da edição especial de Totalmente Demais desta terça, 15/9.

“Eu sei que eu errei. Você tem o direito de ficar chateada, furiosa. Mas eu tinha que te contar a verdade, eu prometi pro Hugo (Orã Figueiredo) que ia fazer isso”, diz Carol.

Com cara de poucos amigos, Eliza diz que a jornalista causou uma briga entre ela e Arthur (Fábio Assunção), além de ter sido exposta em um site de fofocas. Mas a modelo decide não sair por baixo e se vinga de Carol:

“Eu aceito as suas desculpas. E quero que você saia daqui de alma lavada!”, diz Eliza, enquanto joga um balde de água suja em Carol.

