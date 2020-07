Eliza recebe surpresa de Jonatas

As concorrentes precisam entregar flores para desconhecidos no Centro da cidade, enquanto são clicadas por Rafael ( Daniel Rocha ). Jonatas chega e observa Eliza executando a prova, até que se aproxima da modelo. Frente a frente, os dois trocam um longo olhar cheio de cumplicidade.

Quem não gosta nada do que vê é Leila ( Carla Salle ), que, na primeira oportunidade a sós com Jonatas, o coloca contra a parede:

