Eliza com Arthur ou Jonatas? Sofia está viva? Relembre

PUREPEOPLE

A novela 'Totalmente Demais' voltou ao ar e o público está se encantando de novo com a história de Eliza (Marina Ruy Barbosa), a vendedora de flores que conquista a fama e fica dividida entre Arthur (Fabio Assunção) e Jonatas (Felipe Simas). Mas você se lembra quem ela a top escolheu? E quem é seu pai? E a filha de Lili (Vivianne Pasmanter), Sofia (Priscila Steinman) está mesmo morta? Recorde!

A novela "Totalmente Demais" voltou ao ar há quase um mês trazendo a história da vendedora de flores Eliza (Marina Ruy Barbosa) alçada a modelo de sucesso. Exibida originalmente em 2015, a trama das sete reúne ainda no elenco nomes como Felipe Simas (Jonatas), Fábio Assunção (Arthur), Juliana Paiva (Cassandra) e Juliana Paes (a estilosa empresária Carolina), e fez tanto sucesso que gerou uma versão só para a Internet após a exibição do último capítulo. Se você está ansioso para saber o que ainda vai acontecer ou não lembra do final da trama, o Purepeople conta (ou refresca a sua memória) para alguns detalhes!

NO ÚLTIMO CAPITULO DA NOVELA, ELIZA GANHOU FINAL FELIZ COM...

Descoberta por Arthur, a florista conheceu Jonatas e se apaixonou pelo rapaz. Vieram encontros e desencontros e provas de amor, mas foi só no 175º e último capítulo que Eliza e Jonatas, para quem a top doou parte do seu fígado, conseguiram ficar juntos de uma vez por todas. Já assumido definitivamente, o casal embarcou para Paris. A doação do órgão foi decisiva para Arthur desistir de lutar pela ruiva, mas o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) não ficou sozinho e retomou a relação com Carolina.

No fim da novela 'Totalmente Demais', Eliza (Marina Ruy Barbosa) se decidiu entre Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção)

8 FOTOSINICIAR O SLIDESHOW

No fim da novela 'Totalmente Demais', Eliza (Marina Ruy Barbosa) se decidiu entre Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção)

A novela 'Totalmente Demais' voltou ao ar e o público está se encantando de novo com a história de Eliza (Marina Ruy Barbosa), a vendedora de flores que conquista a fama e fica dividida entre Arthur (Fabio Assunção) e Jonatas (Felipe Simas). Mas você se lembra quem ela a top escolheu? E quem é seu pai? E a filha de Lili (Vivianne Pasmanter), Sofia (Priscila Steinman) está mesmo morta? Recorde!

A novela "Totalmente Demais" voltou ao ar há quase um mês trazendo a história da vendedora de flores Eliza (Marina Ruy Barbosa) alçada a modelo de sucesso. Exibida originalmente em 2015, a trama das sete reúne ainda no elenco nomes como Felipe Simas (Jonatas), Fábio Assunção (Arthur), Juliana Paiva (Cassandra) e Juliana Paes (a estilosa empresária Carolina), e fez tanto sucesso que gerou uma versão só para a Internet após a exibição do último capítulo. Se você está ansioso para saber o que ainda vai acontecer ou não lembra do final da trama, o Purepeople conta (ou refresca a sua memória) para alguns detalhes!

NO ÚLTIMO CAPITULO DA NOVELA, ELIZA GANHOU FINAL FELIZ COM...

Descoberta por Arthur, a florista conheceu Jonatas e se apaixonou pelo rapaz. Vieram encontros e desencontros e provas de amor, mas foi só no 175º e último capítulo que Eliza e Jonatas, para quem a top doou parte do seu fígado, conseguiram ficar juntos de uma vez por todas. Já assumido definitivamente, o casal embarcou para Paris. A doação do órgão foi decisiva para Arthur desistir de lutar pela ruiva, mas o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) não ficou sozinho e retomou a relação com Carolina.

RELEMBRE QUEM É O PAI DE ELIZA EM 'TOTALMENTE DEMAIS'

Um mistério que rondou boa parte da história que substitui temporariamente "Salve-se Quem Puder" foi sobre a paternidade de Eliza. Gilda (Leona Cavalli) teve um caso com o patrão enquanto trabalhava na sua casa. Dessa relação nasceu a futura modelo. A revelação começou a ser desvendada quando Gilda se preocupa com o fato da filha querer participar de um concurso promovido por Lili (Vivianne Pasmanter) e... Germano (Humberto Martins). E é o empresário o pai de Eliza. Só que ele revela o laço de sangue que o une à garota quando ela for presa.

SOFIA SURPREENDEU EM 'TOTALMENTE DEMAIS'. RELEMBRE!

Por falar em Lili, a empresária é mãe de Sofia (Priscila Steinman), jovem que escondeu da família a vida dupla que levava ligada à bandidagem. Dois anos antes do tempo em que se passa a história, a garota foi vítima de um acidente de carro. Só que ao longo da trama o público vai se surpreender ao descobrir que Sofia simulou a própria morte. É Lili quem primeiro viu a filha na rua, mas Rafael (Daniel Rocha) duvidou da possibilidade da jovem estar viva. Já na reta de chegada da trama, a filha da empresária acabou não ganhando um final feliz.

RIVAL DE ELIZA, CASSANDRA AGITOU 'TOTALMENTE DEMAIS'

Também ao longo da história, Eliza teve durante o concurso de modelos uma grande rival: Cassandra, capaz de várias armações para ficar famosa e vencer a disputa. No último capítulo, a patricinha conseguiu o que tanto queria: a fama, mas de uma maneira bem curiosa.

(Por Guilherme Guidorizzi)