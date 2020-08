Domitila encara exército para ver Dom Pedro

GSHOW

Domitila (Agatha Moreira) é brasileira e não desiste nunca! A ex-amante real, expulsa da Corte por Dom Pedro (Caio Castro), humilhada por Leopoldina (Letícia Colin) e hostilizada pelo povo, não se dá por vencida e aparece sorrateiramente na coroação do agora imperador do Brasil, em Novo Mundo. Ela dribla a guarda e vai ver o seu grande amor.

"Será preciso mais do que um exército para me impedir de ver a coroação do homem que amo", diz ela a Francisco (Alex Morenno).

A julgar pela persistência da irmã, Francisco prevê o futuro de Domitila ao lado do monarca, o que a deixa ainda mais obstinada.

"Com certeza, no futuro estarei ao lado de Pedro. Mas hoje é ela quem está ali", lamenta-se a dama de São Paulo, referindo-se a Leopoldina.

As cenas vão ao ar nos capítulos finais de Novo Mundo. Veja os destaques do capítulo de 27/08.