Celeste dá surra em Baltazar e expulsa o marido de casa

Em Fina Estampa, Baltazar (Alexandre Nero) teve um novo ataque de fúria ao ver Pezão (Marcelo Brou) e Celeste (Dira Paes). Após ser humilhada e levar um tapa na cara do marido, a empresária toma coragem e revida as agressões no capítulo desta sexta-feira, 11/9.

"Você me machucou. Eu disse para você que nunca mais você ia me bater. Agora escuta bem: você vai aprender o que é apanhar."

A amiga de Griselda (Lilia Cabral) dá dois tapas na cara do motorista, que fica sem reação. Em seguida, começa a dar tapas aleatório no marido, expulsa o pai de sua filha de casa e joga as roupas dele pela janela.

"Sai desse quarto, da minha casa, da minha vida. Sai que nunca mais quero olhar para a sua cara torta. Eu te mato", grita, enquanto bate em Baltazar.

Após a decisão, Celeste desabafa, aos prantos, com Solange (Carol Macedo): “Custou, mas finalmente joguei esse infeliz para fora da minha vida”.

Não perca os capítulos de Fina Estampa.