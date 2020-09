Carolina pede demissão da revista e decide adotar uma criança

Gshow

Carolina (Juliana Paes) descobriu que não pode engravidar e viu seu mundo desabar. Diante da notícia, a jornalista decide mudar completamente de vida. No capítulo da edição especial de Totalmente Demais desta quinta, dia 17, ela toma algumas decisões bem importantes depois de sofrer nos braços de Pietro (Marat Descartes).

Pede demissão da revista

Carol procura Hugo (Orã Figueiredo) e pede demissão da revista TD+. Ela explica seus motivos para abrir mão do cargo de diretora de redação:

“Eu cresci e rodei o mundo. Cheguei onde quis. Mas agora me pergunto, pra quê? Humilhei uns, sacaneei outros, puxei tapetes. Roubei pra tentar vencer uma aposta, traí amigos, armei pra me vingar de um homem. Meu Deus, eu não sou nenhuma flor que se cheire (...) Eu não mereço esse carinho, mas se você gosta mesmo de mim, aceita a minha demissão e deixa eu tentar me encontrar”

Recebe proposta para adotar uma criança

Fiel escudeiro de Carol, Pietro mostra que está disposto a tudo para ajudá-la a realizar seu sonho de ser mãe. Ele propõe que os dois adotem uma criança e deixa a jornalista mais animada.

"Ai, Pietro, você me pegou de surpresa. Eu preciso pensar. Adotar? Será? Eu não sei nada sobre adoção, preciso me informar mais sobre isso. Será que a gente consegue? (...) Vamos descobrir isso juntos?", diz

