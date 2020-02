Divulgação

Sábado

Vitória estranha o comportamento de Raul. Danilo confirma com Durval que foi adotado por Thelma. Sandro e Érica tentam evitar de pensar um no outro. Danilo sofre por não poder conversar com Thelma, e Camila o apoia. Vitória desconfia da origem do dinheiro emprestado por Davi. Sabrina arma para que seja fotografada ao lado de Ryan. Magno conta para Betina que Leila ameaçou afastá-lo de Brenda. Betina confronta Leila. Lurdes se irrita ao descobrir sobre o namoro de Ryan pela internet. Thelma desconfia do comportamento de Danilo. Vitória descobre que Raul e Davi mentiram para ela. Raul pede Vitória em casamento. Leila inventa para Brenda que foi agredida por Betina. Raul ajuda Betina a mudar sua vida, e a apresenta para Lídia. Brenda ofende Betina. Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado.