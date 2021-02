Camila perde o bebê e descobre a leucemia

Divulgação

Cenas decisivas no drama de Camila vão ao ar em Laços de família a partir do capítulo desta terça-feira (2/2)

O capítulo de Laços de família desta terça-feira (2/2) vai marcar o início de um verdadeiro calvário na vida de Camila, personagem de Carolina Dieckmann. A novela que está em cartaz no Vale a pena ver de novo entra numa nova fase com a descoberta da leucemia da personagem.

Camila está no quarto quando percebe um sangramento. Com medo de estar abortando, ela chama Edu (Reynaldo Gianecchini) e ele a leva imediatamente ao hospital, já que a gravidez de Camila não vinha sendo das mais tranquilas devido a um quadro de anemia. Ao ser atendida, Camila recebe a confirmação de que perdeu a criança.

A médica insiste que é preciso investigar as causas do aborto e descobre que a anemia enfrentada na gravidez já era sinal de leucemia. A descoberta da doença vai abalar o casamento dela com Edu, mesmo que o rapaz não saia do lado dela.

É durante o tratamento de Camila que Laços de família tem uma das cenas antológicas da história da televisão. Com queda de cabelos por causa da quimioterapia, Camila raspa os próprios cabelos em sequência que emocionou o público da época.

Segredos vêm à tona em Laços de família

Uma das curas para a doença de Camila é o transplante de medula. Testados, a mãe dela, Helena (Vera Fischer), e o irmão Fred (Luigi Baricelli) não são compatíveis. A médica alerta que o modo mais seguro seria se Camila tivesse um irmão por parte de pai e de mãe.

É aí que começam a aparecer alguns segredos do passado de Helena. Até então a identidade do pai de Camila era um mistério até para a própria moça. Mas, para tentar salvar a filha, Helena procurará Pedro (José Mayer) e revelará ao primo que Camila é fruto do romance que eles tiveram no passado. Ainda apaixonado por ela, Pedro vai vibrar com a notícia e vai propor que ela engravide para salvar a filha.

Quem não gosta muito da novidade é Miguel (Tony Ramos). O dono de livraria e Helena passavam pelo melhor momento do namoro. Os planos eram de casamento ー os filhos dele até projetaram uma reforma no quarto do pai. Resignado, Miguel tira o time de campo, deixando Helena livre para tentar salvar Camila.