Camila e Danilo entram em crise após brigas e ciúmes

Divulgação

Passando por momentos difíceis desde antes do nascimento de seu filho, Camila (Jéssica Ellen) está longe de ter praz nos próximos capítulos de Amor de Mãe. O problema é que além dos problemas com Thelma (Adriana Esteves), a jovem vai precisar ser forte para lidar com outras situações tensas.

Isso porque Thelma está fazendo de tudo para tirar a paciência da jovem professora em relação a Caio, o filho dela com Danilo (Chay Suede). Por sinal, ela começa a ter bastante brigas com o rapaz e para piorar a situação, uma mulher vai aparecer para começar a atrapalhar o casamento dos dois.