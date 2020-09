Arthur tem ataque de ciúmes ao ver fotos de Eliza e Rafael

Gshow

Arthur (Fábio Assunção) teve um imprevisto e não conseguiu acompanhar Eliza (Marina Ruy Barbosa) no seu primeiro editorial internacional, mas as notícias do Uruguai chegam para o agente no capítulo da edição especial de Totalmente Demais desta terça, dia 01. E ele não gosta nada do que vê!

A mando de Carolina (Juliana Paes), Rafael (Daniel Rocha) faz fotos ao lado de Eliza pelas ruas, sugerindo um clima romântico entre os dois na viagem. Só que Max (Pablo Sanábio) conta tudo para o chefe, que surta ao ver as imagens no site da revista!

"Peraí! O que esse canalha tá fazendo grudado na minha namorada?! Tira a mão daí", diz Arthur