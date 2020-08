Arthur flagra Eliza na cama com outro homem

Gshow

Nos próximos capítulos de Totalmente Demais, Eliza (Marina Ruy Barbosa) vê sua carreira decolar. A modelo vai para o Uruguai posar para fotos e está radiante com a oportunidade, mas Carolina (Juliana Paes) não aguenta vê-la feliz e faz de tudo para separá-la de Arthur (Fábio Assunção).

Sabendo que Arthur irá para a cidade atrás da namorada, Carol dopa Eliza na véspera da chegada dele e arma com Rafael (Daniel Rocha) - que já estará solteiro - para que o fotógrafo se deite ao lado da modelo. Quando o agente chega no hotel, com um buquê de flores para uma surpresa romântica, fica em choque com a cena que vê!

"Não acredito... Eliza? Rafael?"