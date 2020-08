Arthur faz surpresa para Eliza e a pede em casamento

Gshow

Eliza (Marina Ruy Barbosa) ficou muito decepcionada quando soube que Arthur (Fábio Assunção) havia feito uma aposta com Carolina (Juliana Paes) para o concurso Garota TD+. Se sentindo traída pelo amado, a quem tinha acabado de dar uma chance, a modelo decidiu sair da casa dele. Mas, no capítulo da edição especial de Totalmente Demais desta quarta, dia 12, a ruiva terá uma surpresa daquelas.

Disposto a conseguir o perdão de Eliza e provar que realmente se apaixonou por ela em meio à disputa, Arthur surge no Bairro de Fátima em seu conversível, com um buquê de flores e chamando por ela em um megafone. Surpresa, a modelo pergunta o que ele quer com tudo isso... E a resposta?

“Estou tentando ser o príncipe dos seus contos de fadas! Eu quero viver feliz com você pro resto das nossas vidas. Casa comigo?"